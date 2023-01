Mesas redondas, painéis e muito mais no Encontro de Gestores e Produtores do AM; confira programação

Redação AM POST*

Após o desmanche que o setor cultural sofreu nos últimos anos e com a pandemia, o I Encontro de Gestores e Produtores Culturais do Amazonas (EGPCAM) traz para discussão os desafios e perspectivas da gestão e produção cultural no Amazonas. O evento acontece nos dias 01 e 02 de Fevereiro, no Palácio Rio Negro e a programação conta com palestras, painéis, mesas redondas, feira criativa, espaço gastronômico e apresentações artísticas.

A abertura oficial do evento, no dia 01 de Fevereiro, contará com o tema ‘’Desafios e perspectivas na Gestão e na Produção Cultural no Amazonas “. Na mesa de abertura estarão presentes: o secretário de Estado de Cultura, Marcos Apolo, o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Tenório Telles e o gestor cultural da entidade privada Casarão de Ideias, João Fernandes. A mediação ficará por conta do gestor e produtor cultural, Pedro Cacheado.

No decorrer, será realizada a palestra ‘’Desafios e conquistas profissionais: como ser um produtor cultural e captador de recursos de sucesso” com a carioca Daniele Torres, que atua há mais de 25 anos no Rio de Janeiro e possui vasta experiência em projetos culturais com leis de incentivo, captação de recursos e gestão de projetos em diferentes áreas ( patrimônio, artes visuais, música, teatro, gestão de espaços culturais, entre outros). E para finalizar, teremos o painel ‘’Oportunidades e desafios das Leis de Incentivo’’, com os convidados Daniele Torres e Márcio Braz.

Já no dia 02 de Fevereiro, a programação inicia com a mesa ‘’Desafios da Economia da Cultura e Economia Criativa no Amazonas’’, com os convidados Inês Daou e Orlando Câmara. Seguindo com a palestra ‘’ Desafios da Acessibilidade nas atividades e espaços culturais: inclusão e respeito às garantias individuais’’, com a convidada Ananda Guimarães, artista PCD (atriz, Diretora e acadêmica de teatro). Na área externa, o painel ‘’Inclusão na produção cultural: Negra, LGBTQIAP+, Indígenas, Cabocla’’, será comanda pelos convidados Rafaela Fonseca ( Aquilombando ), Lua Negra ( Som Negro e Queer ), Elisa Maia, Thais Dessana/Pedro Tikuna do Coletivo de jovens indígenas LGBTQIAP+ do Amazonas.

Além disso, artesãos e empreendedores compõem a feira criativa e a mini-praça gastronômica que acontecerá, na área externa do Palácio Rio Negro. Haverá também performances cênicas e apresentações musicais durante o evento.

EGPCAM

O I Encontro de Gestores e Produtores Culturais do Amazonas é um projeto idealizado pela segunda turma do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Na ficha técnica estão Ananda Costa, Arlisson Cruz, Bianca Correia, Celestino Nascimento, Cleber Ferreira, Daniely Lima, Denise Ferreira, Erondina Praia, Fernanda Silva, Fidel Graça,

José Jonas Jr., Jonathan Nuel, Karollen Lima, Matheus Santaella, Neila Newdirley , Pedro Cacheado, Raphael Moraes, Ravi Veiga, Vanessa Viana, Waldir Barbosa Jr.

Mais informações sobre o 1º Encontro de Gestores e Produtores Culturais do Amazonas estão disponíveis na rede social @encontrogpcam e pelo email [email protected]

Confira a programação completa: