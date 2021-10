Mesmo com gasto de R$ 19 milhões em pavimentação, prefeito de Careiro faz nova licitação milionária para o mesmo serviço

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

No município do Careiro Castanho, o prefeito Nathan Macenas (Republicanos), autorizou o gasto de quase R$ 3 milhões em asfaltamento. Os documentos foram divulgados nesta terça-feira (5), no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Continua depois da Publicidade

Segundo o contrato, o valor de R$ 2,7 milhões será destinado a pavimentação das vias municipais. A ‘Construtora Diniz Eireli’ é quem vai receber o montante.

O valor não condiz com o tamanho do município, situado a 86 quilômetros de Manaus, que é um dos menores do estado do Amazonas com apenas 2 mil km².

Careiro conta com apenas sete bairros, e aproximadamente R$ 270 mil serão gastos em cada um.

Continua depois da Publicidade

Além do contrato atual, o prefeito Nathan havia firmado um contrato de R$ 19 milhões para o mesmo serviço. A empresa selecionada para receber o valor milionário é a Costaplan Construções LTDA, que já foi alvo dos Ministério Público do Estado por fraude em licitação.

Veja documentos: