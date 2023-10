Mesmo com seca extrema, 99 botos estão saudáveis no lago de Tefé no Amazonas

Notícias do Amazonas – Apesar do cenário da seca extrema no Amazonas, o Instituto Mamirauá informou que 99 botos sendo 75 tucuxis e 24 botos vermelhos, ainda estão saudáveis no Lago de Tefé no Amazonas. O município tem sofrido grandes consequências com a seca extrema.

Segundo o instituto, mais de 120 botos já foram encontrados mortos. Um pesquisador foi encaminhado ao município para investigar a causa da morte dos botos. As equipes estão realizando uma verdadeira força-tarefa para resgatar carcaças e principalmente os animais saudáveis. Centenas de peixes também morrera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante está sexta-feira (6), um novo boto foi encontrado morto e duas carcaças em estado de decomposição foram recolhidas.

O aquecimento da água está em 26°C, uma baixa de quase 11°C em comparação ao dia de ontem. Além da mortes de animais, Tefé sofre com a dificuldade de tráfego fluvial, já que o lago secou e se tornou uma estrada.

Atualmente já são 42 municípios em situação de emergência sendo amparados pela ação integrada das prefeituras, Estado e Governo Federal. Até o fim de outubro estima-se que mais de 50 municípios entrem em situação de emergência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Suyanne Lima – Redação AM POST