Michelle Bolsonaro pode ganhar título de Cidadã Amazonense na Aleam

A deputada estadual Débora Menezes (PL), filha do candidato ao Senado nas eleições de outubro e amigo íntimo do ex-presidente, Coronel Menezes (PL), apresentou projeto de lei para concessão a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro o Título de Cidadã Amazonense na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), honraria destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Amazonas.

“Membra da Igreja Batista Atitude, é defensora de causas sociais relacionadas a pessoas com deficiência, com visibilidade em doenças raras, inclusão digital, conscientização sobre autismo, inclusão de Libras nas escolas e outros projetos sociais de grande visibilidade”, justifica Débora em trecho do Projeto de Lei.

A deputada argumenta que Michelle se reuniu com lideranças femininas do Estado do Amazonas, “divulgando e reforçando o papel e a força da mulher na sociedade, pautada na defesa da família e valores cristãos”.

Conforme a Resolução Legislativa N° 71, de 10 de dezembro de 1977, o título de cidadão amazonense exige alguns requisitos e obedecidas normas como: “Ter prestado, ao Estado, e ao povo, relevantes serviços, em qualquer campo de atividade, pessoal e diretamente; que resida ou tenha residido no território do Estado; possua caráter escorreito e conduta ilibada; obras, atos e ações, propaguem e defendam o nome do Estado, suas tradições, cultura, história e o seu potencial econômico e honrem a cultura amazonense (…)”.

Em 2021, o ex-presidente Jair Bolsonaro também recebeu o título de Cidadã Amazonense. Na época, 19 dos 24 parlamentares da Aleam votaram a favor da homenagem proposta pelo deputado estadual Delegado Péricles que ressaltou como justificativa a compra de vacinas e a transferências de recursos para o Amazonas durante a pandemia da covid-19.