Microempreendedor ganha R$ 10 mil no sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense e diz que planeja realizar sonho

O microempreendedor individual Huerbert de Oliveira Santos recebeu a ligação da Secretaria de Fazenda informando que ele havia ganhado R$ 10 mil no sorteio mensal referente a junho. “Eu coloco o CPF na nota desde que a campanha começou. Esta é a primeira vez que eu ganho um prêmio expressivo. Estou juntando dinheiro para dar entrada num carro. A quantia veio em boa hora”, falou ainda incrédulo com a sorte.

O 62º sorteio mensal ocorreu na manhã desta quarta-feira (14/07), na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), órgão responsável pela coordenação da Nota Fiscal Amazonense (NFA), campanha de cidadania fiscal do Governo do Amazonas. Mais de R$ 100 mil em prêmios foram sorteados para cidadãos que colocaram o CPF na nota no mês de junho e instituições não governamentais que são “apadrinhadas” pelos ganhadores.

Concorreram mais de 240 mil pessoas que se cadastraram no site da campanha e pediram CPF na nota em compras feitas entre os dias 1º e 30 de junho. Foram gerados cerca de 4,5 milhões de bilhetes eletrônicos a partir de cada R$ 50 em compras com o registro do CPF.

No mês de junho, a Sefaz-AM registrou 1.373.768 notas fiscais apuradas com o CPF, que juntas totalizaram R$ 431.625.421,00.

Ganhadores – Foram sorteados com prêmios no valor de R$ 5 mil: Cathia Elen da Silva Moura, Marcos Roberto Gomes Dias, Marcos Tales Vieira Freire, Walter Ferreira da Silva Junior, Damylhe Moreira dos Santos, Oneide de Sena e Silva e Ana Leonarda Tomaz Castro. Ganharam R$ 10 mil: Huerbert de Oliveira Santos e Mara Rubia Pinheiro Marques. A vencedora do prêmio principal, R$ 20 mil, foi Laís Haddad Foronda Correa.

As entidades sociais apadrinhadas pelos ganhadores também receberão prêmios. Ganharam R$ 2 mil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Lar Francisco de Assis – Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino, Associação dos Surdos de Manaus (Asman), Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). Receberão R$ 4 mil: Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA) e a Casa Vhida. A Casa Mamãe Margarida receberá R$ 6 mil, e o Abrigo Coração do Pai, R$ 8 mil.

Além do sorteio mensal, existem também os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados todos os dias cinco prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrendo de forma automática aqueles que colocam CPF na nota de qualquer valor, nas compras feitas diariamente. Já os anuais são feitos na virada de cada ano, sendo sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas, além dos prêmios para as entidades sociais.

Para participar dos sorteios futuros, basta acessar o site da campanha, no endereço nfamazonense.sefaz.am.gov.br, e se inscrever. Depois disso, passar a colocar seu CPF em todas as compras que fizer. Assim, além de ajudar o Estado a combater a sonegação de impostos, o participante poderá também concorrer a prêmios diários, mensais e especiais (anuais).

Quem já participa da campanha deve lembrar que é preciso manter sempre os dados cadastrais atualizados, desde o número de celular até os dados bancários, para que, caso venha a ser um dos sorteados, não haja complicações da hora de receber seu prêmio.