Militar morre após queda de helicóptero do Exército Brasileiro no AM

Redação AM POST

Um helicóptero do Exército Brasileiro caiu no rio, nesta sexta-feira (13), na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no município do Careiro Várzea, no interior do Amazonas, e matou um militar que estava na aeronave. A informação foi divulgada pelo Comando de Aviação do Exército (CAvEx). O nome da vítima ainda não revelado.

De acordo com o CAvEx, os militares estavam indo em uma missão operacional na cidade de Itaituba, no Pará.

A aeronave caiu minutos depois de decolar de Manaus. A queda ocorreu durante a forte chuva que atingiu a capital e a região metropolitana. Cinco sobreviventes foram resgatados e levados para o Hospital de Área da capital.

“Na aeronave estavam seis militares. Infelizmente um dos militares não resistiu e morreu. Os outros cinco tripulantes foram socorridos e levados para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM)”, diz um trecho da nota.

A aeronave, segundo informações, é uma Pantera 2021, que pertence ao 4º Batalhão de Aviação, unidade integrada ao Comando Militar da Amazônia.

Helicóptero do Exército cai com seis pessoas durante temporal no Amazonas pic.twitter.com/YfwjYwYWZE — AM POST (@portalampost) August 13, 2021