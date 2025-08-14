A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Milton Hatoum se torna o primeiro amazonense “imortal” da Academia Brasileira de Letras

A eleição, realizada no Rio de Janeiro, é considerada um marco histórico para a cultura e a literatura do estado.

14/08/2025

14/08/2025 às 19:37

O escritor amazonense Milton Hatoum, de 72 anos, foi eleito, nesta quinta-feira (14/08), para a cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras (ABL), tornando-se o primeiro representante do Amazonas a integrar a instituição. A eleição, realizada no Rio de Janeiro, é considerada um marco histórico para a cultura e a literatura do estado.

Hatoum recebeu 33 votos, superando outros cinco concorrentes, e ocupará a vaga deixada pelo jornalista e escritor Cícero Sandroni, falecido no início deste ano. O Governo do Amazonas emitiu nota de congratulação, destacando a importância da conquista para o reconhecimento nacional do talento literário produzido na região.

Trajetória literária de destaque
Nascido em Manaus, em 1952, filho de pai libanês e mãe amazonense, Milton Hatoum construiu uma carreira sólida que o colocou entre os mais respeitados autores brasileiros contemporâneos. Seu romance de estreia, Relato de Um Certo Oriente (1989), conquistou o Prêmio Jabuti e o projetou no cenário nacional.

Seguiram-se obras igualmente aclamadas, como Dois Irmãos (2000), adaptada para a televisão em 2017 pela TV Globo, e Cinzas do Norte (2005), que também recebeu o Jabuti e consolidou seu estilo marcado por narrativas densas, personagens complexos e um olhar crítico sobre a história e as transformações sociais da Amazônia.

O autor também é reconhecido por seu livro de contos A Cidade Ilhada (2009), que inspirou o filme O Rio do Desejo (2023), dirigido por Sergio Machado. Suas obras já foram traduzidas para mais de 15 idiomas, alcançando leitores em diversos países.

Reconhecimento nacional e internacional
A entrada de Hatoum na ABL reforça a representatividade cultural da Amazônia no cenário literário brasileiro. Até então, nenhum escritor amazonense havia alcançado tal distinção, tornando o feito um símbolo de valorização da produção intelectual da região.

“Milton Hatoum leva para a ABL a força narrativa, a riqueza cultural e o olhar sensível sobre a Amazônia. É motivo de orgulho para todos nós”, declarou o Governo do Amazonas em nota oficial.

A posse do escritor na Academia ainda não tem data definida, mas a expectativa é de que ocorra nos próximos meses, em cerimônia no Rio de Janeiro.

