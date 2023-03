“Minha venda melhorou bastante, porque no escuro não tinha como trabalhar”, diz comerciante de Itacoatiara sobre a chegada do Ilumina+ Amazonas

Venda impulsionada e sensação de segurança. É desta forma que os moradores e comerciantes do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) retratam o programa que levou 7,2 mil pontos de iluminação de LED para a população. Com a chegada do Ilumina+ Amazonas, 100% da área urbana do município e seis comunidades da zona rural também contam com a nova tecnologia.

A comerciante Lucenira da Silva, de 39 anos, trabalha em uma banca de tacacá, na orla da cidade. Lucenira contou que antes, era muito difícil atrair clientes para a orla, pois era perigosa e escura.

“A orla era tão escura que empatava até de os clientes virem tomar tacacá, porque tinham medo de serem assaltados. Eu já fui roubada junto com os meus clientes antes da iluminação de LED. A minha venda parava”, disse.

Com a nova tecnologia do Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), agora, as famílias podem sair de casa com mais sensação de segurança.

“Agora a orla ficou bem clara. Agora tem muita criança passeando. É pula-pula, é uma agitação de família. Hoje, a minha venda melhorou bastante, até a minha renda do tacacá. Porque no escuro, a gente não tinha como trabalhar e vender”, destacou Lucenira.

Em localidades mais afastadas da região central de Itacoatiara, houve ainda a instalação de luminárias de LED onde não havia qualquer tipo de iluminação, como em Novo Remanso. Além das demais ruas onde os pontos que já existiam, foram substituídos por uma iluminação de qualidade superior, como contou o morador Gilson Silva, de 35 anos.

“Antes a gente vinha para a praça, era aquela luz amarelinha, que quase não iluminava. Agora, nota-se uma diferença, as pessoas vêm visitar o nosso município. Andamos tranquilamente, a iluminação está ótima. Todas as ruas do nosso bairro estão iluminadas”, ressaltou.

Ao todo, foram implantadas 5,9 mil luminárias na sede de Itacoatiara e outras 1,3 mil nas comunidades. Novo Remanso recebeu 705 pontos, além de Vila de Lindoia (270), Engenho (203), Jerusalém (14), Jacarezinho (58) e Piquiá (129).