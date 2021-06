Ministério da Justiça analisa envio da Força Nacional ao AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após determinar o reforço no policiamento ostensivo em Manaus e região metropolitana da capital, o governador do Amazonas, Wilson Lima, decidiu pedir ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que envie efetivos da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar no combate ao crime organizado. O pedido foi formalizado ontem e está sendo analisado pelo ministério.

Segundo a página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a permanência da Força Nacional de Segurança Pública em qualquer parte do território nacional deverá ocorrer durante o prazo delimitado pelo ato do ministro de estado da Justiça, conforme o pedido inicial do governador e o esgotamento da crise que deu origem à solicitação.

Cresce entre políticos do Amazonas o apelo para que o Governo Federal empregue as Forças Armadas na solução da crise. O emprego, principalmente do Exército em distúrbios urbanos, é condenado por especialista por não fazer parte da natureza da instituição.

Em Manaus, devido aos ataques desta madrugada, os ônibus deixaram de circular durante esta manhã. O Sinetram, cuja sede foi atingida por tiros, informou que as empresas retornaram a rodar aos poucos a partir da tarde desta segunda-feira (7).

Em função da dificuldade de locomoção, o governo do Amazonas determinou aos órgãos estaduais que liberassem os servidores para trabalhar preferencialmente de suas casas, com exceção daqueles que atuam em serviços essenciais, como saúde e segurança pública. As aulas presenciais da rede estadual de ensino também foram suspensas.

De acordo com a secretaria estadual de Saúde, em Manaus, alguns servidores organizaram um sistema de carona solidária, enquanto outros recorreram a serviços de aplicativos ou providenciados por diretores de unidades de saúde a fim de manter o funcionamento das unidades. Veículos administrativos da própria secretaria também foram usados para o deslocamento de servidores.

“Todas as unidades estão funcionando. Para o servidor que estiver necessitando de transporte, eu oriento procurar a sua chefia imediata, o diretor da sua unidade ou fazer contato com a área de Recursos Humanos, pois todos os gestores estão solícitos em prestar essa assistência”, afirmou o secretário de Controle Interno da pasta estadual, Silvio Romano.

Já o prefeito de Manaus, David Almeida, esteve hoje em alguns dos locais alvo dos ataques, como a Unidade Básica de Saúde O-10, no bairro Nova Esperança, e a rotatória Umberto Calderaro.

“Vamos trabalhar para recuperar todos os espaços depredados”, garantiu Almeida. “Onde a prefeitura teve as suas estruturas atacadas, vamos trabalhar para, no prazo limite de 48 horas, colocar à disposição da população”, acrescentou o prefeito, informando que servidores da secretaria municipal de Saúde estavam fazendo os ajustes necessários para que todos os postos de vacinação contra a covid-19 voltem a atender a população ainda hoje.