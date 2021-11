Ministério da Saúde realiza simulação de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV) em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Amazonas, realizou, neste sábado (27/11), exercício prático simulando atendimento de um Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), integrando profissionais de saúde e segurança pública. O exercício de cena foi representado por servidores e estudantes da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na área de concentração do Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus, na zona oeste da capital.

O Secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Anoar Samad, ressaltou a iniciativa do Ministério da Saúde em ofertar a capacitação no Amazonas, segundo estado da federação a receber o curso.

“Primeiro temos que agradecer ao Ministério da Saúde e todas as instituições envolvidas nesta ação. O Governo do Estado apoiou bastante esse curso, e é um privilégio receber essa capacitação de atendimento de múltiplas vítimas. É preciso ter organização, protocolo de atendimento bem definido e isso só se consegue com treinamento”, explicou o secretário.

Durante a atividade foi simulado o atendimento a vítimas de uma colisão envolvendo um micro-ônibus que trafegava em alta velocidade e uma motocicleta. O exercício de cena encerrou a capacitação “Resposta a Incidentes com Múltiplas Vítimas”, realizada desde quinta-feira (25/11), para profissionais de saúde e segurança de órgãos federais, estaduais e municipais.

O curso reuniu profissionais da SES-AM, como médicos, enfermeiros, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), bombeiros, servidores da Defesa Civil, trabalhadores de órgãos de trânsito e da segurança pública.

Durante o simulado, os participantes exercitaram o planejamento conjunto em situações que empreguem resposta coordenada. A estudante de Medicina da Ufam, Karen Tatiana, participou da simulação, como vítima, e assinalou a importância que esse exercício prático tem na formação acadêmica.

“O Governo está investindo na educação dos profissionais de saúde e também fazendo que a gente se sinta valorizado. Para nós, estudantes, é incrível porque parece que estamos envolvidos em uma coisa muito real. Queria que houvesse mais eventos assim para que outros estudantes e profissionais passassem por essa experiência”, disse a universitária.

Curso – Além da prática, o treinamento incluiu conteúdos e simulados teóricos proporcionando debates e reflexões críticas para exercícios de cena de situações prováveis tanto do cotidiano quanto para atendimentos de possíveis acidentes graves no estado.

A capacitação foi ministrada por instrutores especialistas da Força Nacional do SUS, com a participação de 230 profissionais da SES-AM, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Defesa Civil Estadual e Municipal, Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Para realização do curso, o Ministério da Saúde, por meio da SES-AM, conta com a parceria de diversos órgãos, como o CBMAM, Detran-AM, Guarda Municipal de Manaus, PC-AM, PMAM, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

* Com informações da assessoria de imprensa