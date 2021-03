Ministério do Desenvolvimento precisa ajudar municípios do AM atingidos pela cheia, defende Deputado Pablo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O socorro aos municípios do sul do Amazonas, que estão embaixo d’água por causa da cheia dos rios que cortam a região, foi o tema da reunião entre a bancada de deputados federais do Amazonas e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A reunião aconteceu na sede do ministério, em Brasília, onde deputados relataram a situação de calamidade vivida pelos municípios de Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamaratí, Juruá, Boca do Acre, Carauarí, Guajará e Pauiní.



O deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, revelou ao ministro que milhares de famílias estão com as casas alagadas e vivendo em abrigos da prefeitura ou junto de parentes.

A situação fica ainda pior por causa da pandemia do coronavírus, que obriga as pessoas a manter distanciamento social. “A situação é de caos! Ruas e casas alagadas, falta de empregos, hospitais lotados e dificuldade em manter o isolamento social”, disse Pablo.

O deputado cobrou do ministro o envio de alimentos, água potável, materiais de higiene e colchões para os desabrigados. “Os municípios precisam de ajuda urgente para enfrentar a cheia dos rios, com socorro imediato a milhares de famílias”, cobrou.

Segundo o deputado, quando a cheia terminar e o nível das águas baixar, será a vez de reconstruir as cidades. “Os municípios vão precisar de apoio para reconstruir o que foi destruído pela alagação. Será um trabalho difícil”, acrescentou.

Embora os municípios do Amazonas estejam acostumados à subida e descida das águas, neste ano a cheia superou as marcas de anos anteriores. A previsão é que o Estado tenha uma das maiores alagações da história, superando a cheia de 2012, quando mais de 50 municípios ficaram embaixo d’água.

O ministro Rogério Marinho disse que o governo Federal está atento à “tragédia vivida pelas cidades do Amazonas”, e que o ministério vai enviar a ajuda solicitada pelos deputados e prefeitos.

