Ministério Público acompanhará regularização de repasses a ONGs que assistem população em situação de rua

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 57ª Promotoria de Justiça Especializada da Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, vai acompanhar a regularização do repasse de recursos públicos a Organizações Não Governamentais – ONGs que cuidam de pessoas em situação de rua em Manaus. Representantes de 15 entidades denunciaram o problema em uma audiência realizada hoje, 25/7, na sede do MPAM.

“Será instaurado um Procedimento Administrativo para acompanhar a ordem do quantitativo das ONGs não contempladas e buscar a descentralização de recursos, a fim de garantir uma assistência adequada à população em situação de vulnerabilidade”, disse Promotor de Justiça Antônio José Mancilha, titular da 57ª PJ.

Segundo Magaly Araújo, representante da Rede Acolher e gestora do Lar Batista Janell Doyle, o atraso no repasse do financiamento vem prejudicando o atendimento e colocando em risco o suporte aos usuários.

“Nós viemos procurar apoio aqui no Ministério Público do Amazonas para conseguir receber os recursos e continuar prestando os serviços às pessoas que são atendidas em nossa Rede”, declara Magaly Araújo.

Redação AM POST