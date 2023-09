Ministério Público investiga contratação de Wesley Safadão para show em São Paulo de Olivença, no AM

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na contratação do cantor Wesley Safadão para realizar um show nas festividades de 141 anos da emancipação de São Paulo de Olivença, município localizado a 991 quilômetros de Manaus. O pedido de investigação foi protocolado no Diário Oficial do órgão na edição da última quarta-feira, dia 13.

De acordo com o documento assinado pelo promotor de Justiça Eric Nunes Novaes Machado, a contratação do cantor foi financiada pelas empresas JM COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI e CIDADE TRANSPORTE LTDA. O MP-AM solicitou que fosse notificada sobre as investigações a Prefeitura de São Paulo de Olivença, comandada pelo prefeito Nazareno Souza Martins, conhecido como “Gibe”, que já possui um histórico polêmico quando se trata de contratações.

Ainda segundo documento nº 2023/0000081933, as duas empresas terão o prazo de 15 dias para que encaminhem respostas a respeito da sua participação no financiamento do show de Safadão.

A contratação de Wesley Safadão para o show em São Paulo de Olivença levantou suspeitas e motivou a abertura do inquérito civil pelo MP-AM. O órgão irá investigar se houve desvio de recursos públicos ou qualquer tipo de irregularidade na contratação do cantor. A utilização de empresas privadas para financiar o evento também será alvo de investigação.

A investigação aberta pelo Ministério Público é fundamental para garantir a lisura e a transparência nos processos de contratação de artistas para eventos públicos. É necessário que sejam investigadas quaisquer irregularidades, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis para a responsabilização dos envolvidos, caso seja comprovada alguma infração.

