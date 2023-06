Ministra da Cultura, Margareth Menezes confirma presença no 56º Festival Folclórico de Parintins

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, confirmou que vai prestigiar o 56º Festival Folclórico de Parintins, nesta sexta-feira (30).

A participação da ministra Margareth Menezes atende ao convite do governador do Amazonas, Wilson Lima, que esteve em Brasília no final de abril, acompanhado de representantes dos Bois Garantido e Caprichoso, e oficializou o chamado.

A presença do presidente da República, Lula (PT), no Festival Folclórico ainda não é certa pois o pestista tem um evento em São Paulo no mesmo final de semana.

Veja a Agenda da Ministra nesta sexta-feira (30): 10h30 – Visita à Praça dos Bois

11h – Coletiva de Imprensa no Bumbódromo e Liceu de Arte e Ofícios Claudio Santoro

12h – City Tour pela Orla da Cidade e aos Currais dos Bois Caprichoso e Garantido

15h – Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo (Turistódromo; Feira Gastronômica; Estação da Cultura; Feira de Artesanato dos Povos Originários e Catedral de Nossa Senhora do Carmo)

