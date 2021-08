Ministro da Infraestrutura anuncia liberação de licença para asfaltar lote C da BR-319

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Foi liberada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) a licença para repavimentação do lote C da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25), nas redes sociais do ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas.

“Atenção, Amazonas. Sabe o que esse papel significa? Que o Lote C da BR-319 já conta com licença para montagem de sua usina de asfalto. Repavimentação dos primeiros 52km da rodovia já é uma realidade e temos condições de entregar os primeiros trechos dentro de alguns meses”, escreveu o ministro ao postar a imagem do ofício de instalação n⁰ 054/21.

O senador Plínio repostou a publicação de Tarcísio de Freitas e comemorou a notícia.

O senador Plínio repostou a publicação de Tarcísio de Freitas e comemorou a notícia.

“Só noticia boa!! Avanço no asfaltamento dos primeiros 52 quilômetros da BR 319. Vamos em frente ministro @tarcisiogdf”, disse o senador.