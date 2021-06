Ministro da Justiça atende pedido de Wilson Lima e autoriza envio da Força Nacional a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Atendendo a um pedido do governo do Amazonas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou ter autorizado o envio de homens da Força Nacional a Manaus para ajudar a conter os ataques que acontecem desde sábado (5) na capital.

Continua depois da Publicidade

“Atendendo à solicitação do governador do Amazonas, Wilson Lima [PSC], e visando ajudar no restabelecimento da paz e da ordem na capital do estado, acabo de autorizar o emprego da Força Nacional em Manaus. O planejamento operacional está sendo definido pela Senasp [Secretaria Nacional de Segurança Pública], do Ministério da Justiça”, escreveu Torres em uma rede social.

Os ataques, realizados por integrantes da facção criminosa CV (Comando Vermelho), aconteceram para vingar a morte do traficante ‘Dadinho, uma das lideranças da facção, ocorrida após confronto com policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na noite desse sábado (5) no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.