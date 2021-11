Ministro da Saúde destaca avanços do Governo do Amazonas na descentralização dos serviços de alta complexidade

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou os avanços alcançados pelo Governo do Amazonas na área da saúde, sobretudo nas ações voltadas à pandemia e na descentralização dos serviços de alta complexidade no estado. Durante participação no evento “Brasil Sem Malária” neste sábado (06/11), ao lado do governador Wilson Lima, Queiroga ressaltou a parceria do Governo Federal com o Amazonas durante os períodos mais agudos da pandemia, com o envio de testes rápidos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), usinas de oxigênio e outros insumos; além do reforço com profissionais de saúde.

“Em relação à pandemia de Covid-19, o Amazonas foi afetado na primeira onda e, sobretudo, na segunda onda, em face da variante Gama. O Governo (Federal), esteve aqui dando suporte à atenção primária e especializada, alocando recursos, abrindo leitos de Terapia Intensiva em hospitais de campanha, dando suporte na época em que houve problema de desabastecimento de oxigênio”, disse o ministro.

Queiroga elogiou o empenho do Estado na interiorização das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) recebeu, no dia 15 de outubro, 11 leitos de UTI.

“Hoje, a ação do Governo Wilson Lima, em parceria com o Governo Federal, já começa a ampliar a atenção especializada em saúde fora da cidade de Manaus. São 11 leitos de UTI na cidade de Parintins e essas ações vão continuar, porque o povo do Amazonas merece a saúde com direito social e esse é um dever que nós temos como gestores públicos”, observou Marcelo Queiroga.

O atendimento de alta complexidade no interior do Amazonas é um marco histórico para o estado, que antes tinha os serviços concentrados na capital, Manaus. Após a inauguração, o Hospital Jofre Cohen, em Parintins, recebeu os primeiros pacientes de UTI no dia 21 de outubro.

Agenda em Manaus – O governador Wilson Lima e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deram início, neste sábado (06/11), à mobilização social de educação em saúde “Brasil Sem Malária”, realizada em alusão ao dia de combate à doença nas Américas. A ação é promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e ocorre no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona norte da capital.

Em seguida, Wilson Lima levou o ministro, para conhecer a estrutura do novo Hospital do Sangue, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), em fase final de construção.

Eles visitaram, ainda, um dos cinco pontos de imunização onde o Governo do Amazonas realiza a busca ativa para a vacinação contra a Covid-19 em shoppings centers, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a doença no estado.