Ministro da Saúde garante plano de vacinação contra covid-19 este mês no Amazonas

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu plano de vacinação inicial contra a Covid-19 no dia 20 deste mês e estará na próxima segunda-feira (11), em Manaus para o lançamento do plano para enfrentamento da pandemia no Amazonas. A informação foi dada em reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima.

“Estamos trabalhando para semana que vem fecharmos o planejamento logístico e de execução da vacinação. Teremos três períodos, sendo o primeiro dia 20 de janeiro”, disse Pazuello.

Wilson deu ênfase e afirmou que a vacina é a esperança do país contra a covid-19.

“A vacinação é nossa esperança, o Brasil todo nessa expectativa. A perspectiva que o ministro me deu é que, se tudo andar dentro do previsto, até 20 de janeiro deve começar a distribuição em todo o país”, disse Lima.

Além das vacinas, profissionais da saúde também serão convocados para atuar nas unidades de saúde da capital. Cerca de 200 médicos e 300 enfermeiros serão recrutados. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), lançou um edital para também contratar temporariamente outros funcionários de saúde.

Para uma rápida avaliação da doença, os médicos usarão um protocolo clínico(AndroCoV), para fazer um diagnóstico rápido com um sistema de pontos que obedece rigorosos critérios médicos.

“Diante de um fato epidemiológico como é a Covid-19, que você já tem sintomas e sinais muito bem definidos para caracterizar a doença, a adoção do protocolo é segura. Para muitas doenças em todo o mundo, a gente adota protocolo. Se o paciente preenche três critérios para a doença, ele tem a doença. A gente está apenas validando um protocolo científico, mostrando que ele é um forte indicador da doença, que ele pode ser usado para tomada de decisão”, explicou a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde da pasta, Mayra Pinheiro.