Ministro das Cidades de Lula participa de agenda em Manaus e interior do Amazonas

Nesta segunda-feira, 5, o ministro das Cidades, Jader Filho, realiza uma série de compromissos em Manaus e no interior do Amazonas, acompanhado pelos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD).

Às 8h30 (horário local), o ministro inspecionará as obras do Residencial Parque das Tribos, parte do programa Minha Casa, Minha Vida, que consiste em 576 apartamentos.

PUBLICIDADE

A vistoria contará com a presença do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e do secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Jesus Alves. O objetivo é demonstrar os avanços da política habitacional e as ações em andamento por meio da Semhaf.

Às 11h, Jader Filho entregará dois módulos do Residencial Vale das Nascentes, que totalizam 400 casas construídas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), resultando em um investimento de quase R$ 35 milhões por parte do Ministério das Cidades.

Na parte da tarde, o ministro deve cumprir uma “agenda extra” em Tefé, onde se reunirá com o governador Wilson Lima (UP) para assinar a autorização para a construção de mais 400 moradias no Residencial Nova Tefé I, II e III.