Ministro das Comunicações garante a Wilson Lima internet para cidades do Amazonas com o ‘Norte Conectado’

Em encontro com o governador Wilson Lima, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que a capital e outras cidades do Amazonas terão internet de alta velocidade a partir da conclusão da segunda fase do Programa Norte Conectado. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25/07) durante agenda, em Manaus, do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

“Ele (o ministro Juscelino Filho) veio aqui ao estado do Amazonas para tratar, naturalmente, do 5G, mas também de um projeto que é o Norte Conectado, dos cabos de fibra ótica que estão sendo lançados nos rios Negro e Solimões para levar internet para o interior”, informou o governador Wilson Lima em entrevista à imprensa.

O Norte Conectado, do Governo Federal, busca expandir a infraestrutura de comunicações na região amazônica, por meio da implantação de cabos de fibra óptica subfluvial. O objetivo é facilitar a comunicação e o acesso a políticas públicas.

“O país é fantástico, é um continente. A América espanhola se dividiu em “N” países; a América portuguesa se manteve unida em um país de dimensões continentais e o Norte brasileiro, o ministro Juscelino (das Comunicações) pode colocar bem, o que precisa agora é conectar as oito infovias que nós vamos ter na região, que vão ajudar a dar um salto de desenvolvimento”, afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Infovias

O ministro das comunicações explicou que o programa Norte Conectado está levando oito infovias pelos rios de toda a região. A primeira fase (Infovia 00) já foi implantada, ligando Macapá (AP) a Alenquer (PA), com R$ 90 milhões de investimento. Já esta segunda fase (Infovia 01), liga Santarém e Alenquer (PA) a Manaus (AM), com investimento de aproximadamente R$ 165 milhões.

“O presidente Lula, agora em agosto, deve estar entregando a infovia 01, que vai ligar a cidade de Santarém até a cidade aqui de Manaus. São 1,1 mil quilômetros que vão trazer internet de alta velocidade para cá. Já temos recursos garantidos de mais de R$ 1,3 bilhão para a conclusão de todas as oito infovias nos próximos dois anos e com certeza isso mudará a realidade de todas as capitais de todos os estados do Norte”, informou o ministro Juscelino Filho.

As redes metropolitanas e o cabo da rede troncal da Infovia 00 foram implantados. Já na Infovia 01, a rede troncal já foi implantada e os trabalhos das redes metropolitanas estão em andamento. As demais infovias (02, 03, 04, 05, 06 e 08) têm custo estimado em R$ 1,34 bilhão, aportado como contrapartida das vencedoras do Edital 5G, com previsão de conclusão para 2025.

Redação AM POST