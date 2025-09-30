A notícia que atravessa o Brasil!

Ministro de Lula entrega entrega balsa de mineradora dos irmãos Batista no Amazonas

No total, a empresa LHG Mining construirá 400 barcaças e 15 empurradores.

Por Natan AMPOST

30/09/2025 às 18:31 - Atualizado em 30/09/2025 às 18:32

Notícias do Amazonas – O ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, participou nesta segunda-feira (29) da entrega da 15ª balsa de minério construída pelo Estaleiro Juruá, em Iranduba (distante aproximadamente 36 a 44 km de Manaus). A embarcação integra o projeto da LHG Mining, mineradora controlada pelo grupo J&F, dos empresários Wesley e Joesley Batista, que atua na exploração de minério de ferro e manganês em Corumbá (MS).

O empreendimento faz parte de um amplo programa de expansão logística da LHG Mining, que aposta no transporte hidroviário como eixo estratégico. Os minérios extraídos no Mato Grosso do Sul são escoados pelo rio Paraguai e pela Bacia do Paraná até portos no Uruguai, com apoio de embarcações produzidas em estaleiros brasileiros, especialmente na região Norte. O modelo tem recebido suporte financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com o plano de investimentos, apenas no Amazonas estão previstas 128 embarcações, com aporte de R$ 1,36 bilhão financiados pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM). Em escala nacional, o projeto contempla a construção de 400 barcaças e 15 empurradores, somando R$ 4,3 bilhões em recursos distribuídos entre os estados do Amazonas, Bahia, Pará e São Paulo.

Durante a cerimônia, o ministro Sílvio Costa Filho ressaltou a importância do setor naval para a economia brasileira.

Estamos falando de milhões em investimentos e da geração de milhares de empregos. Só essa obra vai criar, no pico, mais de 5 mil vagas diretas, sem contar os postos indiretos. O governo do presidente Lula tem trabalhado para fortalecer a indústria naval e já destinou mais de R$ 25 bilhões em crédito pelo Fundo da Marinha Mercante, beneficiando projetos da Petrobras e iniciativas estratégicas como essa, que garantem o escoamento da produção nacional”, afirmou.

A LHG Mining já recebeu R$ 3,7 bilhões do FMM, com aprovação do Conselho Diretor do fundo e intermediação do BNDES. Para o governo, os aportes não apenas garantem infraestrutura logística para a mineração, mas também estimulam a indústria naval brasileira, que enfrenta desafios para manter competitividade frente a países asiáticos.

