Ministro do STF, Luiz Fux vai decidir sobre pedido de liberdade do prefeito Simão Peixoto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, será o relator do pedido de habeas Corpus do prefeito de Borba, Simão Peixoto (PP), que está preso desde a última segunda-feira (29) após se considerado foragido e se entregar a polícia.

Simão Peixoto, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesse domingo (4), em busca de um novo pedido de habeas corpus após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter negado liberdade a ele na última quinta-feira (1º).

O mandatário é suspeito de comandar um esquema de corrupção no município e foi alvo de operação do Ministério Público do Amazonas. Após ser considerado foragido, Simão se entregou à polícia na última segunda-feira (29/05) na sede do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO).

A defesa do político solicitou a revogação da prisão preventiva e a suspensão do afastamento de Simão Peixoto do cargo de prefeito, mas ambos foram negados pelo STJ. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Batista Moreira, o habeas corpus deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo.

Outro caso

Vale lembrar que Simão Peixoto já foi preso em março deste ano pelos crimes de ameaça, desacato difamação e restrição aos direitos políticos em razão do sexo, cometidos contra a vereadora Tatiana Franco dos Santos e foi libertado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

