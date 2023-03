Ministro dos Transportes determina transferência da gestão da BR-319 para o DNIT Amazonas

Redação AM POST*

O ministro dos Transportes, Renan Filho, determinou, nesta terça-feira (21/03), a transferência da gestão da BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), para a superintendência regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Amazonas. A decisão atende pedido feito pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) durante audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional do Senado.

“Não havendo qualquer óbice legal, que a gente retorne a gestão da BR-319 para a superintendência do Amazonas, até porque não há sentido, e porque a superintendência de Rondônia tem muito a fazer”, afirmou o ministro.

A medida encerra um impasse iniciado em junho do ano passado, quando o DNIT, por meio de uma portaria, transferiu a administração de quase 500 quilômetros da BR-319, situados em território amazonense, para a superintendência regional do órgão em Rondônia. A área fica entre os quilômetros 250,7 e 740, abrangendo o conhecido “Trecho do Meio”, um dos percursos mais problemáticos de toda a rodovia.

Na época, a decisão foi duramente criticada , especialmente pela “Associação Amigos da BR-319”. Integrantes do movimento afirmavam que o território transferido atravessa seis cidades do Amazonas – Careiro Castanho, Manicoré, Beruri, Tapauá, Humaitá e Canutama, e que aquela medida representava mais um atraso na reconstrução, pois Rondônia fica mais distante dos pontos críticos da BR.

Renan Filho garantiu que vai se esforçar ao máximo para dar “ao povo de Manaus o direito de se integrar ao Brasil” e “dar também ao Estado do Amazonas do direito de se integrar com o extremo norte do país”. “Nós estamos trabalhando nisso diariamente. Eu tenho cobrado pessoalmente o DNIT acerca disso tudo”, disse o ministro.