Ministro Paulo Guedes vai se reunir com bancada do AM para discutir redução de imposto que vai gerar desemprego na ZFM

Redação AM POST

Os deputados e senadores da bancada do Amazonas no Congresso Nacional vão se reunir com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília, nesta terça-feira (23). A previsão é que a reunião aconteça às 18h.

O objetivo dos parlamentares é reverter a decisão do Presidente da República Jair Bolsonaro (Sem partido) de reduzir de 35% para 20% a alíquota de importação de bicicletas no Brasil até o final do ano. O reajuste no imposto resultará na demissão de mais de cinco mil trabalhadores do Polo de Bicicletas da Zona Franca de Manaus (ZFM), uma vez que tira a competitividade das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) em relação às fábricas asiáticas.

O anúncio foi feito nas redes sociais do Presidente da República, na noite de quarta-feira (17), que escreveu que a medida foi uma decisão da Câmara de Comércio Exetior (Camex), do Ministério da Economia.