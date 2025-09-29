Ministro Silvio Costa Filho cumpre agenda no Amazonas com entrega de balsas e modernização de portos

Notícias do Amazonas – O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumpre agenda nesta segunda-feira (29) no Amazonas, com atividades em Manaus e cidades do interior. A programação inclui a reinauguração de um centro de assistência social, entrega de embarcações e projetos de modernização portuária.

PUBLICIDADE

Em Manaus, o ministro participará da entrega das primeiras balsas de minério de ferro produzidas pelo projeto da LHG Mining, que prevê a construção de mais de 120 embarcações.

No interior, Silvio Costa Filho segue para Eirunepé, onde será apresentado um projeto de modernização do porto local, beneficiando milhares de moradores que dependem exclusivamente das hidrovias para transporte de pessoas e produtos.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Veja o momento em que mototaxista é esfaqueado nas costas durante briga no Amazonas

Em seguida, ele inaugura uma Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) em Envira, que recebeu investimento de R$ 37,6 milhões e deverá atender mais de 17 mil pessoas, reforçando a segurança da navegação e o desenvolvimento econômico da região.

Além disso, será anunciado um financiamento de R$ 384,3 milhões pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM). Os recursos serão utilizados na construção de 60 balsas graneleiras e dois empurradores fluviais de última geração em estaleiros de Manaus, fortalecendo a cidade como polo estratégico da indústria naval no Brasil.