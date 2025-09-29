A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Ao Vivo

Ministro Silvio Costa Filho cumpre agenda no Amazonas com entrega de balsas e modernização de portos

Em Manaus, o Ministro dos Portos participará da entrega das primeiras balsas de minério de ferro produzidas pelo projeto da LHG Mining.

Por Fernanda Pereira

29/09/2025 às 11:22 - Atualizado em 29/09/2025 às 11:23

Ver resumo
Ministro Silvio Costa Filho cumpre agenda no Amazonas com entrega de balsas e modernização de portos

Foto: Divulgação

Notícias do Amazonas – O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, cumpre agenda nesta segunda-feira (29) no Amazonas, com atividades em Manaus e cidades do interior. A programação inclui a reinauguração de um centro de assistência social, entrega de embarcações e projetos de modernização portuária.

PUBLICIDADE

Em Manaus, o ministro participará da entrega das primeiras balsas de minério de ferro produzidas pelo projeto da LHG Mining, que prevê a construção de mais de 120 embarcações.

No interior, Silvio Costa Filho segue para Eirunepé, onde será apresentado um projeto de modernização do porto local, beneficiando milhares de moradores que dependem exclusivamente das hidrovias para transporte de pessoas e produtos.

PUBLICIDADE

Leia mais em: Veja o momento em que mototaxista é esfaqueado nas costas durante briga no Amazonas

Em seguida, ele inaugura uma Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) em Envira, que recebeu investimento de R$ 37,6 milhões e deverá atender mais de 17 mil pessoas, reforçando a segurança da navegação e o desenvolvimento econômico da região.

Além disso, será anunciado um financiamento de R$ 384,3 milhões pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM). Os recursos serão utilizados na construção de 60 balsas graneleiras e dois empurradores fluviais de última geração em estaleiros de Manaus, fortalecendo a cidade como polo estratégico da indústria naval no Brasil.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

Irmã encomendou assassinato de mulher na frente da filha por R$ 2.500 no Amazonas

Polícia Civil e Militar do Amazonas detalham o caso que chocou Manacapuru.

há 20 minutos

Brasil

Encontro entre Lula e Trump permanece sem data ou formato definido, afirma Alckmin

A expectativa é que o primeiro contato seja remoto, via telefone ou videoconferência.

há 32 minutos

Amazonas

“A BR-319 é uma dívida que o Brasil tem com os amazonenses”, diz Eduardo Braga

Senador aproveitou a passagem do ministro de Lula em Manaus para dizer que o Brasil tem uma dívida com os amazonenses.

há 37 minutos

Esporte

Popó se pronuncia de direto de hospital após confusão no Spaten Fight Night; Veja

Ex-boxeador Acelino Freitas sofreu agressão de treinador e precisará de cirurgia; Wanderlei deixou o evento com fratura no nariz após tumulto generalizado.

há 47 minutos

Mundo

Homem cai de 200 metros e morre ao tentar tirar selfie em montanha na China; assista

Vídeo registrou o momento da tragédia no Pico Nama, conhecido pela dificuldade extrema e riscos de escalada.

há 1 hora