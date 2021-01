Mirtes Salles assume a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas

Redação AM POST

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) tem como nova titular a ex-vereadora e jornalista Mirtes Salles. Ela assume após William Abreu deixar o cargo a pedido, alegando motivos pessoais. A nomeação consta na edição do dia 11 de janeiro do Diário Oficial do Amazonas (DOA), publicada nesta terça-feira (12/01).

Mirtes Salles tem 48 anos e é formada em Jornalismo pela Universidade Nilton Lins. Trabalhou como apresentadora de telejornal desde 1992, depois atuou como repórter e apresentadora de um programa televisivo durante 11 anos.

Na política, iniciou sua trajetória em 2004, quando foi eleita vereadora. Nesse período, teve a oportunidade de assumir a presidência da Comissão de Defesa do Consumidor, onde criou o Manual do Consumidor. Foi reeleita em 2008 para a Legislatura 2009/2012.

Em janeiro de 2018, foi nomeada secretária executiva de Cidadania do Governo do Amazonas. No início de 2019, retornou à Câmara Municipal de Manaus assumindo a vaga da deputada estadual Joana D’arc.

