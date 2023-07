Miss Rondônia realiza visita e canta para pacientes da FCecon

Os pacientes e acompanhantes da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), receberam, na manhã desta quinta-feira (13/07), a visita da Miss Rondônia Supranational 2023, Khrystma Siberth. A miss é a única representante da região Norte em concurso nacional.

Khrystma Siberth visitou o Ambulatório da FCecon, onde realizou uma apresentação musical com voz e violão, acompanhada pelo músico Vinicius Reels.

Para o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, apresentações artísticas são importantes no enfrentamento de doenças como o câncer.

“Você consegue perceber o quanto a arte é importante diante das pessoas que sofrem dessa dor. É um exemplo muito típico aqui da Fundação, onde essas pessoas vêm emprestar a sua história para que as pessoas aqui se consolem mais e avancem no tratamento do câncer dentro do nosso estado”, afirma Mourão.

Esperança

Khrystma Siberth é natural de Porto Velho (RO), é modelo e é a Miss Rondônia Supranational 2023. Ela vai representar a região Norte no Miss Brasil Supranational 2024, concurso que ocorrerá em dezembro deste ano, em Machadinho, no Rio Grande do Sul (RS).

A Miss Rondônia realiza trabalhos voluntários, como na Organização Não-Governamental (ONG) Hermanitos, que ajuda refugiados venezuelanos em Manaus. Para ela, cantar para pacientes em tratamento de câncer é levar esperança.

“Foi uma experiência incrível, algo muito maior do que eu esperava. As pessoas se envolveram. Acredito que a música muda a maneira que nós percebemos as situações que estamos passando. Esse momento hoje fez algo diferente e espero ter impactado a vida das pessoas, assim como elas me impactaram”, disse a miss.

Durante a visita, Khrystma Siberth cantou músicas com a participação de pacientes, tirou fotos e fez o tradicional desfile de miss.

Redação AM POST