Modernização: Wilson Lima entrega novos veículos e equipamentos para as forças de segurança pública

O governador Wilson Lima entregou, nesta quarta-feira (31/05), viaturas policiais e de combate a incêndio, veículos tipo ambulâncias, lancha, drones, computadores e outros equipamentos e materiais para as forças de segurança do Estado, totalizando 3,3 mil itens e investimentos de R$ 7,2 milhões. Esta é a 14ª entrega de itens para modernização da segurança pública da gestão, sendo a segunda de 2023.

Os equipamentos, entregues no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, foram destinados ao próprio Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil (PC-AM), à Polícia Militar (PMAM) e departamentos da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). O pacote de investimentos é proveniente de recursos do Estado, via SSP-AM, e de repasses do Governo Federal.

“Aqui nós temos, aproximadamente, 7 milhões de reais investidos, a maior parte desse recurso com aporte próprio do Governo do Estado, mas aqui também tem emenda do deputado Cabo Maciel, aqui tem também recursos do KfW, que é um banco alemão. Há um conjunto de ações resultado dessa mobilização que o Estado tem feito no sentido de garantir recursos para uma área fundamental, que é a questão da segurança”, destacou Wilson Lima.

Participaram da solenidade de entrega, junto ao governador Wilson Lima, os deputados estaduais Cabo Maciel e João Luiz, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam); e o vereador Alan Campelo, representando a Câmara Municipal de Manaus; além de secretários e gestores das forças de segurança pública.

Veículos

Foram entregues 41 veículos, dos quais 37 são viaturas descaracterizadas que irão renovar parte da frota usada pela Polícia Civil. Nove são para o Corpo de Bombeiros, sendo duas Auto Bombas Tanques (ABTs) para combate ao incêndio, cinco veículos tipo ambulância e duas picapes com conjunto de combate a incêndio. Além disso, uma lancha dará reforço ao trabalho operacional aquático do CBMAM.

Essas viaturas descaracterizadas com certeza são peças fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho em conjunto com a Polícia Militar. O sistema de segurança está funcionando, está recebendo investimento e nós agradecemos ao governador Wilson Lima”, disse o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Guilherme Torres.

As ambulâncias entregues ao CBMAM fazem parte do plano de reestruturação do Grupamento de Resgate e Emergências Médicas (Grem), que dispõe da ampliação de bombeiros da área de saúde atuantes em todos os postos da capital. No dia 26 de maio, 54 bombeiros concluíram o curso de Operações de Resgate em Emergência e Atendimento Pré-Hospitalar (Core-APH) e já estão atuando no grupamento.

Os Bombeiros também receberam novos equipamentos que modernizam itens utilizados pela corporação, como esguicho, cinto de segurança, macacão, macas, sacos, sinalizadores veiculares, bússola, fitas zebradas, dentre outros.

“Nós estamos entrando agora num período de estiagem e parte desses investimentos estará dedicada ao enfrentamento das queimadas, tanto aqui da cidade de Manaus quanto no sul do Amazonas, na região de Humaitá, Lábrea, Boca do Acre, que nós já estaremos mandando esse material para aquela região”, afirmou comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Força policial

A Polícia Civil recebeu 143 novos computadores completos. As unidades foram doadas pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), representada pela Secretaria Nacional de Segurança (Senasp).

As doações estão inseridas no âmbito do Projeto de Reengenharia de Processos Logísticos para as Instituições Estaduais de Segurança Pública (ProLog), e visam aparelhar os órgãos da segurança pública, que aderiram ao Sinesp.

Foram entregues notebooks para o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Ouvidoria-Geral do Sistema de Segurança Pública; e aparelhos headset para a Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi).

Além disso, as forças de segurança receberam onze drones, sendo seis para a Polícia Militar do Amazonas, os quais foram adquiridos a partir de recursos do Fundo Especial da Segurança Pública (FESP), e estão sendo destinados ao Batalhão de Policiamento Ambiental.

Os outros cinco drones foram adquiridos pela SSP-AM, por meio do projeto “Floresta Viva”: um para a Polícia Ambiental; um para o Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente do Corpo de Bombeiros; dois para Seagi, voltados à Operação Tamoiotatá; e um para a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema) da PC-AM.

“São equipamentos de última geração para apoiar o nosso pessoal no combate ao desmatamento e queimadas. Além disso, temos equipamentos individuais para os profissionais do 190”, ressaltou o coronel Anézio Paiva, secretário-executivo da SSP-AM.

Outras entregas

Em janeiro, o governador Wilson Lima entregou mais 68 novas viaturas de quatro e duas rodas e outros 4 mil itens para auxiliar o trabalho das forças de segurança pública, em ações de combate à criminalidade e salvamento no estado.

As entregas foram destinadas para a PMAM, PC-AM e CBMAM, e fazem parte dos investimentos realizados por meio do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela SSP-AM.

Do total de veículos entregues no início do ano, 17 foram adquiridos por meio de uma parceria entre a SSP-AM e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Governo Federal. As demais foram de recursos do Governo do Amazonas.

Redação AM POST