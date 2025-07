Moradores cobram Omar Aziz e prefeito Augusto Ferraz por abandono em ramal de Iranduba: “Teus votos estão virando poeira”

Notícias do Amazonas – Moradores e produtores rurais do Ramal Dona Creuza, em Iranduba (AM), realizaram na última terça-feira (22) um protesto contra o abandono das vias que dão acesso à região. As principais figuras políticas cobradas foram o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (PL) e o senador Omar Aziz (PSD), atual pré-candidato ao governo do Amazonas, que virou alvo de faixas e palavras de ordem dos manifestantes.

Com cartazes estampando frases como “Omar Aziz, os teus votos estão virando poeira” e “Cadê o asfalto?”, os produtores rurais expressaram revolta com o descaso que enfrentam diariamente. A falta de pavimentação no ramal tem causado prejuízos à agricultura local, além de dificultar o transporte de pessoas e mercadorias.

PUBLICIDADE

O senador, que busca reconquistar a confiança do eleitorado amazonense, enfrenta críticas crescentes de comunidades do interior do estado. O protesto em Iranduba escancara o desgaste da sua imagem entre produtores que já foram seus apoiadores. A manifestação ganhou força justamente por ocorrer em um momento político estratégico, quando Aziz tenta consolidar alianças para a corrida ao governo estadual.

Leia também: Operação Harpócrates interdita adegas irregulares por poluição sonora em Manaus

Além de Omar Aziz, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (PL), e sua esposa, Luana Ferraz, atual secretária de Saúde e pré-candidata a deputada estadual, também foram duramente criticados. “Nós temos um projeto aprovado parado há um ano por falta de gestão. Vocês estão deixando o povo de Iranduba na lama, comendo poeira”, declarou Benedito Leite, líder do movimento.

PUBLICIDADE

O abandono do ramal é símbolo de um problema maior: a falta de atenção do poder público com as zonas rurais do Amazonas.

A reportagem tentou contato com a prefeitura da cidade e aguarda resposta.