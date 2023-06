O deputado Adjuto Afonso (União Brasil), voltou a falar pronunciamento nesta terça-feira (6), sobre a interdição da BR 317, causada por indígenas daquela região, que pedem pavimentação do trecho interditado. A área continua bloqueada e já resulta no desabastecimento de produtos essenciais para moradores de Boca do Acre (a 1,5 km de Manaus) e Pauini (a 924 km de Manaus). O parlamentar tornou a fazer um apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e informou que já está em contato também com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para uma solução imediata.

O deputado explicou que todo produto comercializado nesses dois municípios vem do Estado do Acre, especificamente da capital, Rio Branco, como por exemplo, o Petróleo, que segue via Porto Velho (RO) para a capital do Acre, sendo direcionado, então, para Boca do Acre e Pauini.

A rodovia é a principal via de acesso para fornecer alimentos, combustíveis e atendimento médico de alta complexidade para a comunidade indígena Aripuanã, localizada no km 45 da BR.

“Esse assunto está preocupando não só os moradores de Boca do Acre, mas também de Pauini. Ontem recebi uma correspondência da Câmara de Pauini, dizendo da preocupação porque a cidade já está desabastecida, por exemplo, de gás, gasolina, da mesma forma que Boca do Acre. Eu quero fazer um apelo novamente ao DNIT, já conversei ontem com o pessoal de lá, estamos entrando em tratativas também com o Ibama para que possam ter uma solução favorável a esses moradores desses municípios”, ressaltou o deputado Adjuto.

Ele disse, ainda, que esteve na região na semana passada, se deslocando até o trecho bloqueado e presenciou situações que geram realmente preocupação com abastecimento.

“Eu estive lá semana passada, fui na estrada até o bloqueio, que é justamente a área que não foi asfaltada, algo em torno de 40 km. Não houve um acordo entre os indígenas e o Estado, e essa área ficou sem asfalto. Precisamos que o governo arranje imediatamente uma solução para desobstruir, senão nós vamos ter problemas sérios de abastecimento nos dois municípios. Eu encontrei carretas com produtos perecíveis que lá estavam a mais de 24h e tiveram que voltar para a capital do Acre”, revelou o parlamentar.

Adjuto Afonso também apelou à bancada amazonense para interferir na situação junto ao governo federal.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit-AM) informou que aguarda a liberação de uma licença ambiental do Ibama para começar o asfaltamento do trecho.

De acordo com o órgão, nesta terça, a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) se reuniu com os manifestantes para falar sobre a obra na rodovia.

