Moradores de Novo Airão apontam importância do Auxílio Estadual permanente

Redação AM POST

Pai de sete filhos e pequeno agricultor, Aldinei Rodrigues, de 65 anos, foi um dos primeiros cidadãos a receber o cartão do Auxílio Estadual permanente em Novo Airão, onde a entrega teve início na quinta-feira (02/12). Ele é uma das 1.149 pessoas contempladas pelo programa no município, distante 115 quilômetros de Manaus.

Por conta da pandemia, a renda da casa de Aldinei foi prejudicada, e o benefício, de acordo com o agricultor, chegou para complementar o orçamento familiar.

“Vai ajudar muito porque não temos ganhos ou é muito pouco. Vivo de agricultura e pesca, e sabemos o quanto esse período de pandemia foi difícil para nós, principalmente os pequenos produtores. Agradeço muito ao governo e que Deus abençoe a todos nós”, disse.

O auxílio também chegou à casa de Andréia Soares. Aos 32 anos e mãe de duas crianças, ela está desempregada e ressalta a diferença que o benefício vai fazer no seu lar.

“Com a pandemia, eu e meu marido ficamos desempregados. Ele faz um serviço ali e aqui para garantir um dinheirinho, então o auxílio chegou em boa hora. Vai ajudar demais em casa, a garantir a comida na mesa para nossas crianças, que são nossa prioridade”, afirmou.

A titular da Secretaria de Estado da Assistência Social, Alessandra Campêlo, destacou o papel do auxílio na garantia da dignidade e da segurança alimentar de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, em especial naquelas chefiadas por mulheres.

“O Auxílio Estadual chega como uma mão amiga do Governo do Amazonas, para mostrar que estão olhando para todos aqueles que mais precisam de ajuda, principalmente aquelas famílias chefiadas por mulheres, que com muito esforço criam seus filhos e sustentam suas casas sozinhas. Nossos filhos são nossas prioridades, e hoje vocês, mães, podem ir para casa sabendo que têm alguém cuidando de vocês, que esse auxílio vai garantir a comida na mesa das suas casas, para seus filhos”, disse.

Benefício – Considerado o maior programa social da história do Amazonas, o Auxílio Estadual foi criado pelo governador Wilson Lima e tem coordenação da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), envolvendo ainda outros 24 órgãos governamentais.

O programa tem objetivo de atender 300 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no estado, sendo 158 mil na capital e 142 mil no interior, com uma ajuda financeira mensal de R$150 de forma permanente. Até esta quinta-feira (02/12), aproximadamente 200 mil famílias amazonenses já tinham recebido o benefício em 37 municípios, equivalente a 66,5% da meta estabelecida.

* Com informações da assessoria de imprensa