Moradores de Presidente Figueiredo fazem protesto contra estradas esburacadas após acidentes com vítimas fatais

Os moradores de Presidente Figueiredo (a 120 km de distância de Manaus) realizaram nessa sexta-feira (7) uma manifestação, na avenida Onça Pintada, que é uma das principais vias do município, contra estradas esburacadas na cidade que já resultaram em acidentes de trânsito com vítimas fatais.

Um motociclista identificado como João dos Santos ficou com a perna esquerda dilacerada e teve que ser amputada, na madrugada da última quinta-feira (06), após um acidente de trânsito devido as péssimas condições da avenida.

No início dessa semana uma idosa identificada como Rosangela de Souza Modesto, morreu durante acidente. Ela estava na garupa de uma moto que foi atingida por uma picape. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

“A mulher morreu agora já foi o rapaz que perdeu a perna e amanhã quem vai ser?”, questionou um morador que não quis se identificar.

Em 2021, o executivo estadual fez um convenio no valor de R$ 11 milhões com a prefeitura de Presidente Figueiredo para recuperação e recapeamento de 15,90 quilômetros do sistema viário da sede do município, correspondente a 46 ruas. O projeto compreendia a recuperação e o recapeamento do pavimento de ruas nos bairros Aída Mendonça, Sol Nascente, Galo da Serra I e Galo Serra II.

A empresa contratada através do convênio foi a Infra Serviço de Obra de Terraplanagem e Pavimentação. A obra foi programada para durar 330 dias, ou seja, teria que ter sido entregue no final de junho de 2022. Porém, depois de dois anos, o prazo da obra se esgotou e a situação das ruas continua precária gerando graves acidentes.

A reportagem do Portal AM POST, entrou em contato com a prefeitura de Presidente Figueiredo e cobrou posicionamento sobre o caso mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.