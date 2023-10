Moradores de Santa Isabel do Rio Negro sofrem com falta de energia no município

Notícias do Amazonas – Moradores do município de Santa Isabel do Rio Negro (a 683 quilômetros de Manaus) vem sofrendo com falta de energia em alguns locais da cidade. A situação tem gerado transtornos e preocupações para os habitantes da região que procuraram a reportagem do Portal AM POST para relatar denunciar o caso.

De acordo com informações divulgadas pela Amazonas Energia, a falta de energia em alguns locais da cidade é resultado de um remanejamento de carga visando a melhor distribuição de energia no local. A empresa afirma que técnicos estão trabalhando para realizar os reparos necessários e normalizar a situação o mais breve possível.

A falta de energia elétrica traz diversos inconvenientes para a vida dos moradores de Santa Isabel do Rio Negro. Os populares sofrem desconforto de ficar sem os serviços básicos que necessitam de eletricidade, como geladeira, televisão e iluminação.

A população de Santa Isabel do Rio Negro espera que a situação seja resolvida o mais breve possível, garantindo o acesso regular e estável à energia elétrica. A falta de energia impacta negativamente diversos aspectos da vida dos moradores, e é de extrema importância que a empresa responsável pela distribuição de energia assuma suas responsabilidades e tome as medidas necessárias para solucionar o problema de forma definitiva.

Leia a nota completa:

NOTA OFICIAL A Amazonas Energia informa que as interrupções de energia em Santa Isabel do Rio Negro em alguns locais, estão acontecendo devido a remanejamento de carga para adequar da melhor forma a distribuição de energia na localidade. Técnicos estão realizando os reparos necessários para normalizar a adequação de carga no tempo mais breve possível. A Amazonas Energia agradece a compreensão de todos, e reitera o compromisso de atender os clientes com mais rapidez e qualidade.

Redação AM POST*