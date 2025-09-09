A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Moradores denunciam riscos de alagamento e desabamento causados por obra no Tarumã

Comunidade teme tragédia anunciada

Por michael

09/09/2025 às 13:49 - Atualizado em 09/09/2025 às 13:50

Ver resumo
obra no Tarumã em Manaus

Moradores denunciam riscos de alagamento e desabamento causados por obra no Tarumã – Foto: freepik

Notícias do Amazonas – Moradores da rua Foz do Iguaçu, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, denunciaram que uma obra da empresa Eurosono estaria colocando em risco residências da região. Segundo relatos, a intervenção pode provocar alagamentos, deslizamentos de terra e até desabamentos, especialmente em dias de chuva.

PUBLICIDADE

Vídeos enviados pelos moradores mostram áreas cobertas por lama e bueiros obstruídos. “Isso aqui é coisa séria, uma tragédia anunciada”, alertou Carlos Alberto da Silva, um dos moradores afetados.

Lama e enchentes atingem as casas

Em registros feitos após a última chuva, toda a área próxima às residências ficou inundada. Segundo os moradores, a situação se repete desde o início das obras, que há mais de um ano removeram a vegetação local. “Agora, como estão mexendo lá, está descendo até lama”, disse outro morador, que preferiu não se identificar.

A ausência de contenções no terreno aumenta o risco de deslizamentos e agrava os impactos sobre famílias que vivem em áreas mais baixas, como o bairro Pontal da Cachoeira.

PUBLICIDADE

Comunidade cobra ação da Prefeitura

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade da Cachoeira, Marlon Seabra, destacou que a situação preocupa toda a região. “Se o Poder Público não participar, famílias podem perder suas casas ou até mesmo suas vidas”, afirmou.

Carlos Alberto reforçou o apelo: “Antes só descia água, agora vem lama por cima de tudo. Podemos ser aterrados. Estamos precisando de ajuda”.

Defesa Civil orienta população

Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que a obra é de responsabilidade de uma empresa particular e que os moradores devem registrar ocorrência pelo número 199. Até o momento, a Prefeitura de Manaus e a Eurosono não se pronunciaram sobre as denúncias.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Moraes sai em defesa de Dino após reclamação de Fux no julgamento de Bolsonaro

O atrito começou quando o ministro Flávio Dino interrompeu o voto do relator, Alexandre de Moraes, para fazer uma ponderação.

há 2 minutos

Política

“Podem cair bombas em Manaus”, diz Presidente da Colômbia sobre ataque dos EUA contra Venezuela

Gustavo Petro citou a denúncia de que militares americanos teriam lançado mísseis contra uma embarcação civil na região do Caribe.

há 3 minutos

Amazonas

PF inaugura Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia em Manaus

Estrutura fortalece combate à criminalidade transnacional e à exploração ilegal de recursos naturais na região amazônica

há 26 minutos

Manaus

Justiça torna Rodrigo Guedes réu por ataques e fake news contra Eduardo Alfaia na CMM

Nos bastidores, comenta-se que um processo de cassação pode ser cogitado caso a Justiça confirme a prática de crimes contra a honra.

há 29 minutos

Amazonas

‘Semana da Alfabetização’ mobiliza mais de 47 mil estudantes em Manaus

Atividades nas escolas municipais incluem rodas de leitura, cantinhos da leitura e oficinas para incentivar escrita e interpretação de textos

há 34 minutos