Moradores denunciam riscos de alagamento e desabamento causados por obra no Tarumã

Notícias do Amazonas – Moradores da rua Foz do Iguaçu, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, denunciaram que uma obra da empresa Eurosono estaria colocando em risco residências da região. Segundo relatos, a intervenção pode provocar alagamentos, deslizamentos de terra e até desabamentos, especialmente em dias de chuva.

Vídeos enviados pelos moradores mostram áreas cobertas por lama e bueiros obstruídos. “Isso aqui é coisa séria, uma tragédia anunciada”, alertou Carlos Alberto da Silva, um dos moradores afetados.

Lama e enchentes atingem as casas

Em registros feitos após a última chuva, toda a área próxima às residências ficou inundada. Segundo os moradores, a situação se repete desde o início das obras, que há mais de um ano removeram a vegetação local. “Agora, como estão mexendo lá, está descendo até lama”, disse outro morador, que preferiu não se identificar.

A ausência de contenções no terreno aumenta o risco de deslizamentos e agrava os impactos sobre famílias que vivem em áreas mais baixas, como o bairro Pontal da Cachoeira.

Comunidade cobra ação da Prefeitura

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade da Cachoeira, Marlon Seabra, destacou que a situação preocupa toda a região. “Se o Poder Público não participar, famílias podem perder suas casas ou até mesmo suas vidas”, afirmou.

Carlos Alberto reforçou o apelo: “Antes só descia água, agora vem lama por cima de tudo. Podemos ser aterrados. Estamos precisando de ajuda”.

Defesa Civil orienta população

Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que a obra é de responsabilidade de uma empresa particular e que os moradores devem registrar ocorrência pelo número 199. Até o momento, a Prefeitura de Manaus e a Eurosono não se pronunciaram sobre as denúncias.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On