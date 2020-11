Morre aos 102 anos, Khaled Houache, pioneiro da TV Norte

Redação AM POST

O empresário, Khaled Hauache, de 102 anos, um dos fundadores da TV Norte, morreu na manhã deste sábado (28). Informações sobre as causas da morte não foram divulgadas.

Em nota, o prefeito Arthur Neto declarou seus lamentos e prestou sentimentos a família.

Continua depois da Publicidade

Leia na íntegra:

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, lamentou a morte do empresário do ramo de comunicação Khaled Ahmed Hauache, 102, ocorrida na manhã deste sábado, 28/11. Natural da Síria, Hauache foi dono da extinta TV Ajuricaba, a primeira a retransmitir o sinal da Rede Globo no Amazonas.

“Um empreendedor nato, visionário e de enorme coração. Assim era o senhor Khaled Hauache, que no final dos anos 60 foi o pioneiro no Amazonas a investir no segmento de televisão, além de atuar em outros segmentos, como juta e tecidos. Eu e minha esposa Elisabeth Valeiko Ribeiro recebemos com tristeza a notícia sobre a morte do Khaled. À querida Sadie, aos filhos, netos e bisnetos, o nosso fraterno abraço”, disse o prefeito de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Khaled Hauache era casado com a ex-deputada federal, empresária e jornalista Sadie Hauache, com quem teve quatro filhos, além de 12 netos e nove bisnetos. Além da TV Manaus, na década de 1990, ele também fundou a TV Manaus, que posteriormente, deu origem à TV Em Tempo, atual TV Norte Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa