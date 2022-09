Morre em Manaus, primeira vítima do acidente com alegoria no Festival de Ciranda de Manacapuru

Redação AM POST

Uma jovem, identificada como Vivian Ramos, de 24 anos, que estava internada há uma semana no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto após acidente com alegoria no Festival de Cirandas de Manacapuru, morreu na madrugada deste domingo (4°). Ela era uma das vítimas em estado grave.

A morte foi confirmada pelo governador Wilson Lima, nas redes sociais.

“Lamento profundamente a morte de Vivian Ramos, vítima do acidente que aconteceu durante a apresentação da ciranda Flor Matizada, em Manacapuru. Minha solidariedade à família e aos amigos, com quem me uno em orações. Seguimos dando todo o suporte às outras vítimas do ocorrido”, disse o governador.

Segundo familiares, Vivian estava grávida de 3 meses e com a queda, perdeu o bebê, teve os pulmões perfurados e estava sem os movimentos da perna.

Das 26 vítimas, Vivian é o primeiro óbito confirmado.