Morre Hyperion Peixoto, ex-presidente do TCE-AM

O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) Hyperion Peixoto de Azevedo faleceu na noite desta terça-feira (17). A informação foi divulgada em nota de pesar do TCE-AM.

Conhecido pelo fino trato com as pessoas e a rigidez com as finanças do TCE-AM, Hyperion de Azevedo presidiu o Tribunal de Contas em três oportunidades (1990 a 1993; 1986; e 1970 a 1974) e ajudou a aperfeiçoar o Controle Externo do TCE.

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro lamentou com profundo pesar a morte de Hyperion Peixoto.