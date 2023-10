Motociclista morre após colidir com muro no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Um motociclista, identificado como Gebervaldo do Nascimento Silva, de 45 anos, morreu após colidir com um muro, nesse sábado (07), durante um acidente de trânsito no município de Manaquiri, interior do Amazonas.

De acordo com a Polícia, o motociclista estava trafegando com o veículo quando acabou perdendo o controle da direção e bateu na parede. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima.

Gebervaldo foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

