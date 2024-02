Motociclista morre esmagado por carreta após queda na BR-319

Notícias do Amazonas – Um acidente de trânsito com desfecho fatal abalou a BR-319 na noite do último sábado (17), próximo à Vila DNIT, após a ponte do rio Madeira, em Porto Velho, capital de Rondônia. Jeferson Cardoso Santiago, de 26 anos, motociclista, perdeu a vida de forma trágica ao ser esmagado por uma carreta.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do rabecão do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Criminal, após a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmar o óbito da vítima no local.

Jeferson seguia em direção a Porto Velho/Humaitá acompanhado de outro motociclista quando, por razões ainda desconhecidas, sofreu uma queda. Nesse momento crítico, uma carreta que trafegava no sentido oposto acabou atropelando o motociclista, resultando em sua morte instantânea.

O motociclista teve seu corpo tragado pelo veículo de grande porte, e a cena chocante foi testemunhada pelo condutor da carreta. Segundo relatos do motorista à polícia, ele avistou a vítima caindo e tentou desviar e frear, mas não conseguiu evitar a colisão fatal.

O local do acidente foi isolado para a realização dos procedimentos periciais, e o corpo de Jeferson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga o caso.

