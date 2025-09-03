A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Motorista de app preso por estuprar passageiras e ler Bíblia para elas em Manaus tinha curiosidade em transar com grávidas, diz polícia

Motorista de aplicativo é acusado de estuprar ao menos seis mulheres em Manaus. Delegado Costa e Silva detalhou o caso.

Por Bruno Pacheco

03/09/2025 às 15:49 - Atualizado em 03/09/2025 às 15:50

Notícias do Amazonas – O delegado Costa e Silva, da Polícia Civil do Amazonas, detalhou nesta quarta-feira , 3, a prisão de Marcelo Gusttavo Lima da Silva, motorista de aplicativo acusado de estuprar ao menos seis mulheres em Manaus. O suspeito foi encontrado na cidade de Monte Alegre, no Pará, após meses de buscas e uma investigação complexa que envolveu tanto a Polícia Civil do Amazonas quanto a do Pará.

De acordo com o delegado, o caso começou a ser investigado em setembro de 2003, quando as primeiras vítimas procuraram o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Marcelo demonstrava uma certa curiosidade por manter relações sexuais com mulheres grávidas. “Ele tinha uma curiosidade muito grande, saber como é praticar sexo com mulheres grávidas”, afirmou Costa e Silva, em coletiva de imprensa.

A investigação enfrentou diversas dificuldades após a decretação da prisão preventiva. Quando a polícia tentou cumprir o mandado em sua residência, o suspeito não foi localizado.

Leia mais: Polícia prende motorista de aplicativo que estuprava passageiras e depois lia a bíblia para elas em Manaus

“Encaminhamos documentos para as operadoras aéreas para saber se ele havia saído da cidade. Vocês sabem muito bem que não há um controle efetivo, e não sabemos de fato quem entra e quem sai na nossa cidade. Ele simplesmente não cadastrou chip de celular, não movimentou nada da conta dele, e ficou completamente apagado por um tempo.”, relatou o delegado. Durante seis meses, o suspeito permaneceu inacessível, levando a polícia a solicitar informações de operadoras e monitorar eventuais deslocamentos.

Recentemente, Costa e Silva, que atualmente está lotado no 8º DIP, decidiu retomar o caso. A equipe utilizou técnicas investigativas específicas e conseguiu rastrear Marcelo até Monte Alegre, no Pará. Com apoio da Polícia Civil local, a prisão foi efetivada nesta quarta-feira.

“Após verificação, a polícia constatou e encontrou também a Bíblia no local que ele geralmente utilizava. É um cara completamente perturbado. Ele vai ser agora acusado pelos crimes de estupro. Não foi apenas um crime; no Direito Penal, chamamos isso de concurso material de crimes, quando ele pratica crimes em momentos e circunstâncias diferenciadas. Certamente haverá o somatório dessas penas ao final do processo”, relatou o delegado.

Segundo a investigação, o suspeito utilizava facas para intimidar as vítimas, mas não havia registro de uso de armas de fogo. Ele abordava passageiras durante corridas e praticava os abusos em diferentes bairros, deslocando mulheres de locais como Ponta Negra para a Zona Leste da cidade.

“Ele geralmente utilizava faca, mas não chegou a usar arma de fogo. Ele agia de diferentes maneiras. Por exemplo, pegava uma pessoa no bairro em que morava, na época em Ponta Negra, e deslocava a vítima para a Zona Leste. Foi dessa forma que ele praticou os crimes”, salientou o delegado.

O delegado destacou que pelo menos seis vítimas já foram identificadas, mas outras podem surgir com a divulgação do caso. “Ele praticou o crime contra aproximadamente seis vítimas já identificadas. Certamente, com a divulgação dessa matéria, outras vítimas podem aparecer. É muito importante o trabalho da imprensa em divulgar isso”, explicou Costa e Silva.”

Confira a coletiva de imprensa:

 

