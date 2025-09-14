Motorista sofre convulsão e bate em poste deixando vários feridos no Amazonas; Vídeo

Notícias do Amazonas – Um acidente ocorrido neste domingo (14) no km 86 da rodovia AM-010 resultou em várias pessoas feridas. De acordo com relatos nas redes sociais, o motorista teria sofrido uma convulsão enquanto dirigia, o que o levou a perder o controle do veículo.

Um vídeo gravado por uma testemunha no local mostra o momento em que o condutor passou mal e colidiu com um poste.

Nas imagens, é possível ver algumas vítimas aguardando a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O carro capotado pode ser visto em uma área de mata próxima à pista.

Este incidente serve como um alerta para todos que utilizam a AM-010. A rodovia está atualmente em obras de recuperação, o que torna ainda mais importante que motoristas, moradores e turistas mantenham a atenção redobrada enquanto trafegam. A cautela é fundamental para evitar novas tragédias e garantir a segurança de todos.

As autoridades locais ainda não divulgaram informações sobre a quantidade exata de feridos ou a gravidade dos casos.

É essencial que todos que passam pela região estejam conscientes dos riscos e ajam com prudência.