Mototaxistas recebem crédito de até R$ 5 mil por meio de programa de financiamento do Governo do Amazonas

Redação AM POST

Com o objetivo de fortalecer microempreendedores de Manaus e do interior, além de fomentar a geração de empregos, o programa +Crédito Amazonas, do Governo do Estado, está beneficiando mototaxistas com financiamento de até R$ 5 mil. Na sexta-feira (25/02), foram entregues os primeiros cheques aos profissionais contemplados pela iniciativa, viabilizada pela parceria entre a Agência de Fomento do Estado (Afeam) e o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Mototaxista há sete anos, Marcelo Pereira, de 43 anos, foi um dos profissionais que tiveram o crédito aprovado pela Afeam. Ele recebeu ainda um kit de segurança, composto por capacete e colete, como parte do projeto “Motociclista Legal”, também do Detran-AM.

“Com certeza essa verba vai ser muito bem-vinda, por isso o governador está de parabéns. Esse financiamento, aqui na capital, é a primeira vez. Nós estamos passando por uma pandemia, e receber um valor desse, financiado pelo governador e para a nossa categoria, é uma vitória muito grande”, destacou Marcelo.

Ele revela que usará o crédito para fazer uma manutenção em sua moto e guardará o resto da quantia. “Quero, em nome da categoria, em nome do Sindicato dos Mototaxistas, parabenizar o governador Wilson Lima por esse projeto tão maravilhoso que ele concedeu para a nossa categoria legalizada da cidade de Manaus. Você está de parabéns, Wilson Lima”, agradeceu o mototaxista.

Inscrição – Para solicitar o financiamento, é necessário que o mototaxista tenha o curso de Especialização ou de Atualização do Detran-AM. O curso precisa estar válido; caso esteja vencido, é preciso que o profissional se atualize. A inscrição é feita exclusivamente pelo site da Afeam, por meio do link: www.afeam.am.gov.br.

Assim como Marcelo, o mototaxista Arivelton Macedo, 43, teve o seu financiamento aprovado. Ele destacou a simplicidade e a rapidez do processo de inscrição, e adiantou o que fará com a quantia.

“Vou investir na minha moto e trocar umas peças, que está precisando. O resto é capital de giro. Quero agradecer o Governo, o Detran-AM e a Afeam por esse apoio ao mototaxista, que estava precisando”, finalizou.

Pagamento – O pagamento poderá ser feito em até 24 meses, com carência de 90 dias para a quitação da primeira parcela do financiamento. Clientes especiais da Afeam poderão fazer parcelamento em até 36 meses, com carência de 180 dias para pagamento da parcela inicial.

* Com informações da assessoria de imprensa