Movimento ‘Atitude 44’ é é bem recebido por moradores de bairros de Manaus

Com o objetivo de apresentar propostas de Governo voltadas para jovens, o movimento “Atitude 44” está nas ruas de Manaus como apoio à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil). A iniciativa liderada pelos filhos do candidato, Ursula e Hugo Lima, passou pelos bairros Manoa, Centro, Grande Vitória e Mutirão e foi aprovada pelos moradores.

“Nosso trabalho nas ruas tem sido na base do diálogo, para levantar as principais demandas dos bairros. Falamos sobre saúde, segurança, social, esporte, oportunidades para os jovens e a recepção das pessoas é muito boa”, avaliou Ursula Lima.

Segundo Hugo Lima, o movimento iniciou com uma roda de conversa com jovens de diferentes áreas da capital. O evento realizado no Village Festas, no último dia 14 de outubro, teve a participação do governador Wilson Lima.

“A proposta de incluir os jovens no debate sobre políticas públicas voltadas para eles busca contribuir com ações de Governo para este público”, comentou.

Para o líder comunitário do Grande Vitória, Waldemar China, durante as ações do “Atitude 44” no bairro da zona leste de Manaus, os moradores puderam falar das perspectivas para a juventude da comunidade.

“As principais demandas são oportunidades de primeiro emprego, a construção de mais centros de Educação de Tempo Integral, os Cetis, e esse encontro foi importante para apresentar nossas dificuldades”, afirmou.

Adalberto Souza, do Mutirão, reforçou que entre as necessidades dos moradores da zona norte também está a construção de mais Cetis, além de espaços para o social e esportes que possam integrar a comunidade.

“A visita dos filhos do governador tem sido muito aceita, porque o público jovem gosta do jeito que eles se comunicam sobre temas voltados para eles”, disse.