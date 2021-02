Movimento critica fala de deputado e ressalta importância de secretarias para trabalhadores das áreas de esporte e cultura no AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O movimento Manifesta Cultura Amazonas se posicionou em nota contra discurso do deputado estadual, Dermilson Chagas (Podemos), que criticou ontem (3) na tribuna da Assembléia Legislativa do Amazonas (Aleam) a destinação de recursos extras para combater os efeitos da pandemia e atacou o usou de recursos de secretarias como de esporte e cultura dando a entender que seria um investimento desnecessário.

“Nós do Mobiliza Cultura Amazonas, grupo que reúne uma diversidade de trabalhadores da cultura, afirmamos que é exatamente o contrário. Os setores mais afetados por essa pandemia são ligados ao esporte e à cultura, pois com as restrições a essas atividades, foram logo suspensas e ainda não retornaram em sua plenitude. Estamos em casa sem trabalho, sem renda!”, diz trecho da nota.

De acordo com o o movimento ele também se equivocou ao insinuar que recursos para a cultura e esporte são apenas para “amigos do governador”. O Mobiliza afirma que os recursos para a pasta de cultura não representam nem 1% da Lei de Orçamento Anual do Amazonas e nem 1% do orçamento executado nos últimos anos.

“Mais trabalho e menos discurso, deputado Dermilson Chagas”, concluiu o Mobiliza.

Leia a nota na íntegra: