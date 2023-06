MP-AM abre inquérito civil para investigar a suposta prática de nepotismo na Prefeitura de Itamarati

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu um inquérito na última sexta-feira (23) para apurar suspeita de nepotismo na Prefeitura de Itamarati, crime em que parentes de chefe do executivo, como cônjuge, companheiro (a), e aqueles até de terceiro grau, são nomeados para cargos públicos.

De acordo com portaria Nº 2023/0000053394, publicada no Diário Oficial do MPAM, o prefeito João Medeiros Campelo (MDB) e o vice-prefeito Maqcharles Brito Lobo – Maq Lobo (PSC) teriam empregado 11 familiares em cargos comissionados da prefeitura.

O MP-AM aponta uma lista de nomes e cargos, nela constam: Joames Campelo Rodrigues, comissionado como assessor de segurança; Lucas Medeiros Campelo, que é chefe do departamento de planejamento; Nancy Medeiros Campelo, assessora contábil da prefeitura; Francisco Medeiros Campelo, assessor de governo, Maria de Fátima Medeiros Campelo, assessora política; Mikaella Campelo das Neves, assessora jurídica; Sara Bernardo Campelo, assessora da mulher; Michelem Campelo das Neves, fiscal municipal de porto e aeroporto; João Campelo Monteiro Neto, fiscal de medicamentos e correlatos do município; João Carlos Campelo da Silva, chefe do departamento de patrimônio; e Riama Magalhães, secretária executiva de programas sociais.

A reportagem do AM POST, procurou a Prefeitura de Itamarati mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. Fica aberto espaço para direito de reposta.