MP-AM abre investigação contra prefeito de Carauari por ele não fornecer informações sobre situação previdenciária do município

O prefeito de Carauari, Bruno Ramalho Litaiff, está sendo alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) suspeito de sonegar informações sobre a situação previdenciária do município, distante de Manaus 788 quilômetros em linha reta.

Um inquérito civil foi aberto por ordem do promotor de Justiça no município, Eduardo Gabriel, que destaca no documento quatro ocasiões em que o órgão solicitou informações ao prefeito de Carauari. As informações foram publicadas em Diário Oficial do MP-AM na edição da última segunda-feira (19).

Conforme o MP, o prefeito deixou de prestar informações obrigatórias sobre a situação previdenciária municipal. Os pedidos foram recebidos pelo gabinete, mas Litaiff não respondeu, afirmou o órgão.

“Considerando a notícia de que o Prefeito Municipal Bruno Luiz Litaiff Ramalho não encaminhou ao CADPREV [Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social] o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR e a respectiva declaração de veracidade; [O MP-AM] resolve, por tais razões, instaurar o presente Inquérito Civil para investigar suposto ato improbo praticado por Bruno Luiz Litaiff Ramalho em razão da ausência de prestação de contas pelo não envio do DIPR“, diz trecho do inquérito.

Confira documento:



Com a decisão de abertura de inquérito civil, o MP não especifica o prazo que o prefeito terá para encaminhar as declarações sobre a situação previdenciária de Carauari.

A reportagem tentou contato com a prefeitura do município, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.

Redação AM POST*