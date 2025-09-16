A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MP-AM aciona Justiça para encerrar lixão irregular em Boca do Acre e cobra aterro sanitário

Um dos pontos mais críticos apontados é o descarte de resíduos hospitalares junto ao lixo comum.

Por Jonas Souza

16/09/2025 às 19:39

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio da Promotoria de Justiça de Boca do Acre, ajuizou uma ação civil pública (Processo n.º 0004457-31.2025.8.04.3100) para obrigar o município a encerrar imediatamente as atividades do lixão irregular localizado no km 10 da BR-317. A medida também busca assegurar a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, descumprida pela gestão municipal.

PUBLICIDADE

Leia mais: Foragido da Justiça de SP é preso ao desembarcar de voo do Haiti em Manaus

De acordo com o Procedimento Administrativo n.º 178.2024.000078, conduzido pelo MP-AM, o lixão apresenta graves riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Mesmo possuindo um Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos desde 2016, a prefeitura não o executa de forma efetiva, mantendo o depósito de lixo sem licenciamento ambiental, sem controle da poluição do solo e sem tratamento de chorume.

PUBLICIDADE

Um dos pontos mais críticos apontados é o descarte de resíduos hospitalares junto ao lixo comum, prática que viola normas sanitárias e ambientais, expondo a população ao risco de contaminação e proliferação de doenças. Além disso, há registro de contaminação do solo, da água e do ar.

O promotor de Justiça Marcos Patrick Sena Leite, autor da ação, destacou que o município descumpriu o prazo legal para encerrar lixões, que expirou em agosto de 2024.

“A atuação do Ministério Público se tornou imperativa diante da gravidade da situação e da omissão do poder público municipal”, afirmou.

Na ação, o MP-AM pede que a Justiça determine ao município:

  • a interdição imediata do lixão;

  • a apresentação de um plano de recuperação da área degradada;

  • a implantação da coleta seletiva;

  • e a construção de um aterro sanitário adequado no prazo máximo de dois anos.

Segundo o MP-AM, a permanência do lixão é considerada uma das formas mais agressivas de degradação ambiental, comprometendo diretamente a qualidade de vida dos moradores de Boca do Acre.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Câmara aprova em primeiro turno PEC da Blindagem que limita ações criminais contra parlamentares

O texto recebeu 354 votos favoráveis e 134 contrários, após ter sido incluído de última hora na pauta do plenário.

há 9 minutos

Amazonas

Wilson Lima recebe equipe do Hospital Einstein e apresenta Cepcolu e FCecon em Manaus

Agenda oficial inclui Cepcolu e FCecon; unidade pioneira já soma 3.122 atendimentos e reduz espera para 8 a 10 dias entre consulta e cirurgia.

há 24 minutos

Brasil

Flávio pede trégua a Moraes após Bolsonaro passar mal com falta de ar e ‘vômito à jato’

O parlamentar atribuiu o mal-estar do pai a condenação do STF a 27 anos de prisão.

há 29 minutos

Amazonas

Helder Barbalho afirma que governo busca acordo para encerrar greve nas obras da COP30

Apesar do movimento, o governador assegurou que os projetos continuam dentro do planejamento.

há 30 minutos

Amazonas

Justiça determina que Amazonas Energia restabeleça fornecimento em comunidades ribeirinhas de Uarini

Justiça determinou que a Amazonas Energia restabeleça o fornecimento de forma imediata, sob pena de multa em caso de descumprimento.

há 48 minutos