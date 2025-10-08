A notícia que atravessa o Brasil!

MP-AM acompanha situação de presos em Santa Isabel do Rio Negro e cobra transferência da Seap

O órgão afirmou que tem adotado providências para garantir a integridade física dos presos.

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 15:09

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) informou que está acompanhando a situação dos custodiados na 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro, no interior do estado, após a circulação de um vídeo nas redes sociais mostrando detentos dentro da unidade. O órgão afirmou que tem adotado providências para garantir a integridade física dos presos e a regularidade das condições de custódia.

Deputado denuncia presos dançando em delegacia no interior do Amazonas e cobra cumprimento da lei federal

De acordo com o MPAM, o vídeo não retrata um episódio recente. Conforme apuração feita junto à autoridade policial, a última ocorrência envolvendo conflito entre presos na unidade aconteceu em agosto deste ano. Antes disso, houve outro incidente semelhante em fevereiro.

Sobre o caso de fevereiro, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra cinco presos, acusados de tortura e associação criminosa. A Justiça já determinou a transferência dos acusados para unidades prisionais adequadas, e a medida aguarda apenas execução pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

No episódio registrado em agosto, o MPAM destacou que as investigações continuam em andamento e que já emitiu parecer favorável à prisão do suspeito apontado como mandante, além de autorizar a realização de busca e apreensão.

O órgão também informou que duas inspeções foram realizadas recentemente na 76ª DIP. A primeira ocorreu em 12 de setembro, conduzida pelo próprio Ministério Público, e a segunda em 29 de setembro, em ação conjunta com o Juízo da Comarca. As fiscalizações constataram superlotação na carceragem, que abriga atualmente mais presos do que sua capacidade permite.

Diante da constatação, o MPAM expediu recomendação à Seap para que adote, com urgência, medidas de transferência dos custodiados para unidades prisionais adequadas. O órgão reiterou que delegacias de polícia não devem funcionar como presídios, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

O Ministério Público afirmou que continuará monitorando o cumprimento das medidas e mantendo vigilância sobre as condições de custódia, assegurando o respeito aos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade.

