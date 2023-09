MP-AM apresenta denúncia contra mototaxista flagrado se masturbando para adolescente em Manaus

Nesta quarta-feira, 13/9, o Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 103ª Promotoria de Justiça de Crimes Contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes, apresentou denúncia para dar início à ação penal contra o mototaxista que, no mês de julho de 2023, foi filmado praticando atos libidinosos enquanto perseguia uma adolescente.

“As investigações demonstraram que o agressor possuía um modus operandi. A escolha de crianças ou adolescentes do sexo feminino, a masturbação na frente da vítima e a prática do crime em via pública que possibilitasse fuga imediata por meio da motocicleta”, explica o Promotor de Justiça Rodrigo Miranda Leão Júnior.

O Promotor de Justiça Rodrigo Miranda Leão Júnior, que ofereceu as denúncias de dois casos, destacou, além do modus operandi do mototaxista, a necessidade de atendimento às vítimas e o cuidado de vigilância sobre crianças e adolescentes:

Com a revelação de outras vítimas foi possível estabelecer uma relação maior de confiança e proteção das vítimas, para a obtenção, durante a investigação, das provas necessárias para qualificação do agressor e que também resultaram, à época, no pedido e deferimento da prisão preventiva dele.

“É necessário que tenhamos vigilância e cuidado com as crianças e adolescentes, não deixando que fiquem sozinhas, mesmo em tempo curto ou pequenos trechos, porque os agressores estudam as rotinas das vítimas que ficam sozinhas e esperam apenas uma oportunidade para atacá-las. É preciso proteger e ter o olhar do cuidado, porque, infelizmente, ainda é alto o índice de violência sexual contra menores de idade em nossa capital”, finaliza Rodrigo Miranda Leão Júnior.

Redação AM POST