A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MP-AM constata graves problemas estruturais em escola indígena de Manaquiri

Entre os problemas, destacam-se: ausência de bebedouros, banheiros e sistema de ventilação.

Por Jonas Souza

19/09/2025 às 14:13

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) identificou sérias falhas estruturais na Escola Municipal Indígena Mikoi Pakup, localizada na aldeia Warana, zona rural de Manaquiri. A inspeção, realizada na última quinta-feira (18/09), integra o projeto “Sede de Aprender”, que fiscaliza o acesso à água potável e condições de higiene nas escolas do interior.

PUBLICIDADE

Leia mais: Traficante mandou matar ‘Chefinho Cell’ após descobrir caso do empresário com sua mulher em Manaus, diz polícia

Durante a visita, conduzida pelo promotor Caio Lúcio Fenelon Assis Barros, titular da comarca, foram constatadas situações graves que inviabilizam a realização de aulas. Entre os problemas, destacam-se: ausência de bebedouros, banheiros e sistema de ventilação, além de lousa inutilizável, cadeiras quebradas e estrutura de madeira deteriorada, com risco de desabamento.

PUBLICIDADE

Alunos prejudicados

Atualmente, os oito estudantes da etnia Sateré-Mawé que frequentavam a escola precisam se deslocar até uma unidade de outra etnia, o que compromete não apenas o aprendizado, mas também a preservação da tradição cultural.

“Não se trata apenas de uma precariedade estrutural, mas de uma violação ao direito fundamental à educação e à preservação da identidade cultural desses alunos. O MPAM vai cobrar medidas emergenciais da prefeitura para que a escola seja reformada e volte a oferecer aulas com dignidade e segurança”, afirmou o promotor Caio Fenelon.

Providências

Diante do cenário, a Promotoria de Justiça de Manaquiri informou que instaurará um procedimento específico para acompanhar o caso. Um ofício será encaminhado à Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação (Semed), cobrando providências imediatas para garantir condições mínimas de funcionamento e salubridade na unidade.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Justiça condena réu por desmatamento e determina recuperação de área degradada na Amazônia

Decisão em Lábrea (AM) obriga acusado a recuperar 166 hectares devastados e pagar indenizações por danos ambientais

há 4 minutos

Polícia

Juiz decreta prisão preventiva de dono do Royal Motel denunciado por tentar matar empresário em Manaus

Segundo juiz, o empresário descumpriu medidas cautelares.

há 7 minutos

Amazonas

Mulher é arrastada pelos cabelos e agredida em Manaus; suspeito é preso em flagrante

Vizinhos registraram as agressões em vídeo e acionaram a polícia, que conseguiu prender o homem durante o ataque

há 11 minutos

Brasil

Damares e Flávio pedem prisão domiciliar para Zambelli na Itália por temerem risco à vida

Senadores bolsonaristas visitam deputada e dizem que ela corre perigo dentro de presídio feminino em Roma.

há 14 minutos

Amazonas

Amazonas universaliza iluminação pública em LED com o programa Ilumina+

61 municípios passam a contar integralmente com iluminação pública em LED, tornando o Amazonas pioneiro no país na universalização da tecnologia.

há 22 minutos